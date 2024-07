LIVE Musetti-Fritz, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: il rematch di Wimbledon vale i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Musetti-Monfils – Musetti-Navone

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno (ottavi di finale) di singolare maschile del torneo olimpico di tennis tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Sarà un altro pomeriggio di passione, quello che vivrà il toscano, all’atto pratico mai fermo già dalla scorsa settimana.

Si dice Musetti-Fritz, si dice Wimbledon. Inevitabile pensare al più recente dei precedenti tra i due, vinto dal toscano in cinque set ai quarti dei Championships, un risultato che gli è valso la prima volta assoluta tra i migliori quattro di uno Slam. Si va dal Court 1 dell’All England Lawn Tennis Club al Court 14 del Roland Garros, la sede del torneo olimpico.

Musetti finora non ha perso alcun set, regolando in due sia Gael Monfils che Mariano Navone, 6-1 6-4 il francese e 7-6(2) 6-2 l’argentino. Quanto a Fritz, invece, dopo il 6-4 6-4 sul kazako Alexander Bublik l’americano ha dovuto passare un brutto pomeriggio contro il britannico Jack Draper prima di rimontarlo e batterlo in tre parziali.

Si tratta di uno degli incontri di maggior equilibrio degli interi ottavi di finale, quello che si gioca tra il 2002 di Carrara e il classe 1997 che, pian piano, è riuscito ad assicurarsi un validissimo posto nell’elite del tennis. E che, sul rosso, quest’anno è riuscito a innestare un’ottima marcia (semifinale a Madrid, quarti a Roma, ottavi al Roland Garros versione Slam).

Il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz inizierà alle ore 13:00 sul Court 6.