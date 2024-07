Tennis: Lorenzo Musetti disinnesca ancora Monfils e va al secondo turno alle Olimpiadi

Ambiente del Roland Garros, campo diverso, torneo diverso, formato di set diverso, ma stesso risultato. Lorenzo Musetti riesce a disinnescare un’altra volta Gael Monfils all’esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024, andando così al secondo turno. 6-1 6-4 importante per il toscano, che ora giocherà contro l’argentino Mariano Navone al secondo turno.

Musetti comincia molto carico, soprattutto considerando che ieri sera era in campo a Umago e ha giocato tre ore, è partito stamattina ed è arrivato alle 9:45 nella capitale francese. Approfitta anche di un Monfils sostanzialmente spento, che gli regala il break del 2-0. Tanta anche la qualità espressa dal toscano, che va molto vicino anche al 4-0 e deve cedere al transalpino il primo game del match solo dopo un quarto d’ora di battaglia. Quello sforzo, però, Monfils lo paga, vincendo soltanto 3 dei successivi 15 punti e lasciando che Lorenzo si prenda il set d’apertura.

Nel secondo le cose iniziano diversamente, con più game facili almeno all’inizio. Musetti è un po’ meno brillante, concede due palle break sull’1-2, ma s’inventa due numeri che strappano gli applausi anche del pubblico di Francia. Sullo slancio arriva il 3-2, ma due punti giocati in modo distratto sulla parità riportano Monfils a galla, sul 3-3. Qui l’azzurro è davvero bravo a profondere ogni tipo di energie per evitare che il suo avversario rientri definitivamente nel match, strappandogli un’altra volta la battuta (anche per via di un paio di errori) e conducendo poi in porto l’intero risultato.

Una performance, quella del toscano, che è frutto anche del 58% di prime in campo (59% Monfils) e del 51% di punti vinti in risposta. Dilagante il divario vincenti-errori gratuiti: 17-13 per l’italiano, 23-38 per il francese, davvero in giornata no e in gran difficoltà, come già due mesi fa, a capire qualcosa con il gioco del toscano.