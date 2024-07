Tennis, Lorenzo Musetti prosegue la sua marcia e avanza agli ottavi delle Olimpiadi

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il toscano ha superato in due set l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-6 6-3 dopo poco meno di due ore di gioco. Musetti si è qualificato per gli ottavi di finale dove affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha sconfitto in rimonta il britannico Jack Draper con il punteggio di 6-7 6-3 6-2.

Il toscano ha chiuso la partita con quindici vincenti e diciassette errori non forzati. Da migliorare sicuramente il rendimento con la seconda di servizio (48% di punti vinti). Navone ha sicuramente pagato i 30 errori non forzati, a fronte di soli 13 vincenti.

Partenza lanciata di Musetti che strappa subito il servizio in apertura di match a Navone. Il toscano continua a dominare e si procura un’altra palla break nel terzo game, sfruttandola subito con un bel dritto vincente. Avanti 4-0 il set sembra tranquillamente nella mani dell’azzurro ed invece Navone riesce a rimontare. L’argentino recupera uno dei due break di svantaggio nel sesto game e poi addirittura strappa a zero il servizio a Musetti nel decimo game. Si va al tie-break, che viene dominato da Musetti per 7-2.

Nel secondo set il numero sedici del mondo si procura due palle break e basta la prima, perché arriva l’errore di Navone. Musetti tiene benissimo i propri turni di servizio e nell’ottavo gioco si guadagna anche un match point, che viene annullato dall’argentino. Lorenzo chiude comunque nel game successivo e si prende il set in suo favore con il punteggio di 6-3, qualificandosi per gli ottavi di finale.