Softball: l’Italia strapazza il Belgio per 16-0 e chiude l’opening round da imbattuta agli Europei

Manifesta superiorità. Prosegue a gonfie vele il percorso della Nazionale italiana di softball ai Campionati Europei 2024, rassegna in fase di svolgimento in quel di Utrecht. Le azzurre hanno infatti chiuso a punteggio pieno il Girone Y sbarazzandosi del Belgio in soli quattro inning con il rotondo risultato di 16-0.

Un match, come facilmente intuibile, davvero senza storia quello confezionato dalle ragazze di Federico Pizzolini, già straripanti fin dal primo inning, con quattro punti messi a referto da un sacrificio di Piancastelli e da un fuoricampo di Filler, preludio di un singolo al centro di Rotondo, che permette a McKenzie di andare a segno.

L’attacco azzurro continua a macinare anche nella seconda ripresa, complice il singolo di Gasparotto ed un altro fuoricampo di una particolarmente ispirata Filler. Non sazia, l’Italia alza l’asticella, trovando ben sette timbri nel terzo inning, avanzando con un singolo di Dayton a sinistra, un singolo di Piancastelli a destra ed un altro singolo a sinistra di Filler, che precede un fuoricampo di McKenzie, la quale mette nel tabellino il colpo del 14-0.

L’ennesimo fuoricampo della partita, stavolta firmato da Dayton, metterà la parola fine ad un incontro a senso unico, utile per dare una bella iniezione di fiducia in vista della seconda fase. Domani, infatti, la giornata sarà particolarmente impegnativa: l’Italia affronterà infatti alle 12:30 la Spagna ed alle 20 il Regno dei Paesi Bassi.