LIVE Italia-Olanda/Gran Bretagna, Finale Europei softball 2024 in DIRETTA: azzurre per tornare sul trono dopo 3 anni

finale degli Europei di softball 2024. L'Italia affronterà una tra Olanda e Gran Bretagna.

L’avversaria ancora non è nota per le azzurre: infatti il match tra Olanda e Gran Bretagna valevole per il Super Round è stato sospeso durante il secondo inning e riprenderà questa mattina alle 10.00. In quel di Utrecht alle 16.30 andrà in scena la finale con l’Italia che ci arriverà più fresca e soprattutto forte dell’imbattibilità lungo tutto il percorso: il trono continentale manca da tre anni e le azzurre proveranno a riprenderselo.

La squadra guidata da Federico Pizzolini ha vinto tutti i suoi incontri: 5-1 con le padrone di casa dell’Olanda, 7-2 contro la Repubblica Ceca, 3-0 contro la Spagna durante il Super Round, 16-0 contro il Belgio, 7-0 contro l’Ucraina, 7-0 con la Grecia, 5-3 con Israele e 4-0 con la Gran Bretagna nell’opening round. Insomma, un vero e proprio percorso netto, superando lungo la strada anche le due avversarie papabili nel finale.

finale degli Europei di softball 2024. L'Italia affronterà una tra Olanda e Gran Bretagna. Si comincia alle 16.30 a Utrecht.