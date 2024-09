Softball, Federico Pizzolini: “Italia molto carica, il lavoro sul campo ha dato indicazioni positive”

Quest’oggi alle 15:00 l’Italia debutterà contro la Gran Bretagna per gli Europei di softball in programma a Utrecht e dintorni (anche se le azzurre sperano di rimanere sempre nella città che fa da sede principale. La caccia è quella alla tredicesima vittoria continentale, in quella che è una settimana molto ricca di impegni con un nuovo format.

Così il manager azzurro Federico Pizzolini al sito della FIBS: “L’Italia arriva molto carica. Sicuramente la cosa più importante era resettare mentalmente il cervello per trovarci pronti ad affrontare tante squadre in questo campionato europeo. Il lavoro che abbiamo fatto sul campo in questi giorni ha dato indicazioni molto positive“.

Si parla naturalmente anche della qualificazione olimpica vinta proprio in terra olandese: “Sono ricordi indelebili non solo per quanto riguarda l’aspetto sportivo, ma soprattutto per quello affettivo, però non si vive di ricordi. Sicuramente aver vinto quelle qualificazioni ci ha portato tanto entusiasmo e vogliamo ripeterlo alla fine di questo campionato europeo“.

Un commento va naturalmente al sistema utilizzato in questo 2024 per il format: “Devi giocare contro tutte le squadre più forti e vincere contro tutte le squadre più forti, quindi non importa se li incontri subito o dopo. Saranno delle battaglie con punteggio stretto ma noi siamo pronti conoscendo anche il valore della Gran Bretagna“.

C’è poi da rimarcare il ricambio generazionale che sta procedendo in maniera convincente: “Ritengo che il movimento del softball italiano sta sfornando delle giovani talentuose che meritano di essere coinvolte in un progetto più ampio, poi sta a loro dimostrare il loro valore anche in competizioni importanti come il Campionato Europeo“.