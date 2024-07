LIVE Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini per confermare la maglia rosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2024, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Dopo aver vissuto la cronometro d’apertura di Brescia, conclusasi con la vittoria di Elisa Longo Borghini, quest’oggi si disputerà la prima frazione in linea della 35ma edizione della corsa rosa.

Si rimane in Lombardia per la seconda frazione. Partenza fissata a Sirmione, sulle sponde del Lago di Garda, e arrivo nel mantovano a Volta Mantovana. Tracciato che non presenterà particolari difficoltà per le atlete, vista la mancanza di asperità importanti, eccezion fatta per il GPM di quarta categoria di Cavriana, il quale sarà affrontato due volte dal gruppo. Per il resto, i 110 km previsti per quest’oggi non dovrebbero fare la differenza, con le velociste pronte a sfruttare l’occasione per conquistare la vittoria di tappa.

La prova contro il tempo di ieri ha visto trionfare una straordinaria Elisa Longo Borghini. La 32enne piemontese della Lidl-Trek ha dato il meglio di sé, precedendo per 1″ una specialista come Grace Brown per indossare la prima maglia rosa del Giro 2024. Segnali importanti quelli che l’azzurra ha fornito, sia in ottica classifica generale, considerando che Lotte Kopecky (Team SD Worx) e Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) hanno pagato quasi mezzo minuto, sia in ottica Parigi, dove a questo punto Longo Borghini proverà a dire la sua anche a cronometro. Occhio a Elisa Balsamo (Lidl-Trek), volenterosa di bruciare tutte in volata.

L'orario d'inizio della cronometro d'apertura è previsto per le 11.55.