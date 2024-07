LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia vuole la medaglia a squadre! Fate all’assalto, c’è Simone Biles

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le prime medaglie per le donne ai Giochi, c’è enorme attesa per quella che viene considerata la gara regina, ovvero la prova che premia la caratura del movimento ginnico di un intero Paese. A fronteggiarsi le migliori otto Nazioni del panorama mondiale dopo un avvincente turno di qualificazione.

L’Italia si presenta all’appuntamento con il secondo punteggio di accredito e non si nasconde: si scende in pedana alla Bercy Arena per andare a caccia del grande colpaccio. La nostra Nazionale insegue quella medaglia che manca da quasi un secolo (argento ad Amstersam 1928) e le Fate vogliono regalarsi una notte magica, pronte a duellare con il Brasile di Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, la solidissima Cina e la Gran Bretagna per due gradini sul podio alle spalle degli inarrivabili USA di Simone Biles.

L’Italia schiera Alice D’Amato su tutti gli attrezzi; Manila Esposito a volteggio, parallele, corpo libero; Angela Andreoli a volteggio, corpo libero e trave; Elisa Iorio alle parallele; Giorgia Villa alle parallele. Le Campionesse d’Europa pagano il trauma distorsivo occorso a Iorio, che stringe i denti e sarà chiamata a fornire il proprio contributo sugli staggi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.15 e si andrà avanti fino alle ore 20.15 circa. Buon divertimento a tutti.