Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per la finale alle Olimpiadi: Iorio ce la fa! Occhio a un inatteso cambio alle parallele…

L’Italia disputerà la finale a squadre femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024 con un chiaro obiettivo: conquistare una medaglia nella gara che premia la caratura, la profondità, la forza del movimento ginnico di un intero Paese. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per sognare in grande dopo il secondo posto in qualifica e lotterà a viso aperto con imbattibili USA, il Brasile, la Cina, la Gran Bretagna, il Giappone, il Canada.

Il DT Enrico Casella ha inevitabilmente dovuto operare dei cambi di formazione a causa del trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato da Elisa Iorio durante il turno preliminare a causa di una caduta alla trave. L’emiliana non può gareggiare al volteggio e alla trave, ma stringe i denti e sarà della partita alle parallele asimmetriche, ovvero il suo attrezzo di punta dove può garantire un punteggio di notevole importanza nella corsa verso il podio.

Al volteggio bisognerà rinunciare al doppio avvitamento di Elisa Iorio e si perdono quattro decimi secchi dovendo puntare sull’avvitamento e mezzo di Angela Andreoli. Attenzione però anche a un altro clamoroso cambio: Manila Esposito fuori dal terzetto alle parallele asimmetriche, dentro Giorgia Villa. La campana ha nelle gambe un punteggio più elevato della bergamasca e lo sta dimostrando da due anni, si è optato per questa strategia che speriamo possa pagare, magari c’è un asso nella manica da giocare.

Alice D’Amato sarà impegnata su tutti gli attrezzi: dty alla tavola, parallele da Campionessa d’Europa, trave solida, corpo libero di spessore (ha conquistato la finale in tre specialità). Manila Esposito offrirà il suo doppio avvitamento alle parallele e poi si esibirà tra 10 cm e quadrato (Campionessa d’Europa e finalista di specialità in questa edizione dei Giochi). L’Italia partirà al volteggio, appuntamento a martedì 30 luglio (ore 18.15) per sognare in grande.

FORMAZIONE ITALIA FINALE A SQUADRE OLIMPIADI PARIGI 2024

VOLTEGGIO: Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli.

PARALLELE ASIMMETRICHE: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Elisa Iorio.

TRAVE: Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli.

CORPO LIBERO: Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli.