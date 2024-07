F1, GP Gran Bretagna 2024. Verstappen vs Norris, la nuova rivalità vivrà la prima tappa proprio a casa di Lando!

Nella giornata di domenica 7 luglio si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo dei ventiquattro appuntamenti sui quali è strutturato il Mondiale di F1 2024. La stagione giungerà, dunque, al proprio giro di boa, dinamica che potrebbe consentire di definire con sempre maggiore precisione contorni ormai conclamati.

Max Verstappen non sta dominando come nel 2023, ma resta comunque il deus ex machina del Circus. Nei prossimi giorni dovrà però scendere nella tana del lupo. Non più quella dello stagionato canide argentato, ormai prossimo a effettuare la muta e ad assumere colore rosso, bensì quella del rampante (e irruente) predatore di casa McLaren, ormai issatosi al ruolo di principale sfidante dell’olandese.

Proprio Silverstone, nel 2023, segnò la vera rinascita del Team di Woking. Una crescita di competitività proseguita nei mesi successivi, grazie alla quale Lando Norris si sta proponendo come una perenne spina nel fianco del satrapo nederlandese. Sarà la gara di casa sia per la blasonata scuderia britannica, sia per il suo giovane alfiere, che da “emergente” può essere a tutti gli effetti definito “emerso” (indipendentemente da quanto accaduto a Spielberg).

Guai comunque a sottovalutare l’eterno Hamilton, perché da queste parti ha già saputo abbrancare risultati superiori al potenziale delle monoposto a sua disposizione. Soprattutto, sarà interessante assistere al confronto diretto con il connazionale George Russell, fresco (e fortunoso) vincitore del GP d’Austria. Difficile credere che il Re Nero possa abdicare senza colpo ferire nella sua ultima uscita casalinga a bordo di una Mercedes.

Insomma, tutti i temi del weekend ruotano attorno alla Union Jack, anche perché Red Bull ha sì capitali austriaci, ma resta a tutti gli effetti una struttura dall’anima inglese. Ci fosse una colonna sonora, sarebbe Rule Britannia, perché di altri argomenti di reale interesse non ce ne sono proprio.

Certo, si potrebbe disquisire per altri cinque paragrafi della Ferrari. Però, perché farlo? Si ripeterebbero per l’ennesima volta i medesimi concetti triti e ritriti, scadendo nella ripetitività e nella banalità. Quindi, facciano conto i lettori di effettuare un CTRL+C seguito di un CTRL+V di qualsiasi pensiero già espresso recentemente. Cosa c’è da dire diverso? Quali aspettative si possono avere? Fate vobis, a seconda della vostra obiettività e ottimismo.