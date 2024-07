F1, orari prove libere GP Gran Bretagna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Calendario fittissimo a inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula 1. Dopo l’appuntamento in Austria, si torna subito in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, in programma da domani 5 luglio fino al 7. Sul celebre tracciato britannico non mancheranno le curiosità dopo il Red Bull Ring. Una pista dalle caratteristiche simili a quella del Montmelò, con grandi accelerazioni e curvoni velocissimi.

Un test per tutte le scuderie e una delle principali osservate sarà la Ferrari. La Rossa sta soffrendo molto nelle ultime uscite post Montecarlo. La SF-2 fa fatica soprattutto in percorrenza delle curve lunghe da medio-basso carico e questo problema sta incidendo sulle prestazioni di Charles Leclerc e di Carlos Sainz.

Sarà interessante capire anche cosa accadrà tra Max Verstappen e Lando Norris. Il contatto in curva-3 in Austria ha portato al ritiro del britannico e alla penalità di 10″ per Max, con annesse polemiche davanti ai microfoni per la condotta dell’uno e dell’altro: i due erano molto amici, adesso la pace è sfumata?

Il GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su Sky Go, NOW. TV8 e TV8.it non trasmetteranno le prove libere che sono un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2024

Venerdì 5 luglio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (214)

ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (214)

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta testuale: OA Sport.