LIVE F1, GP Belgio 2024 in DIRETTA: oggi le qualifiche con Verstappen favorito, la Ferrari vuole inserirsi nella lotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP1 di ieri – La cronaca della FP2 di ieri – La presentazione delle qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps si inizierà a fare sul serio, dato che vivremo le attesissime qualifiche che, mai come in questo caso, saranno da seguire con interesse.

La giornata sulla pista delle Ardenne prenderà il via alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, l’ultima ora a disposizione di team e piloti per sistemare le rispettive vetture. Alle ore 16.00, poi, sarà la volta delle qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza del Gran Premio di domani che, come tradizione, scatterà alle ore 15.00.

Il grande favorito per la pole position, assieme alle due McLaren, per quanto visto nella giornata di ieri, sarà Max Verstappen. L’olandese sembra dominante sulla pista belga, ma dovrà arretrare di 10 posizioni in griglia per aver montato il quinto motore della stagione. Alle sue spalle tanta battaglia con Mercedes e Sergio Perez, e la Ferrari che appare in difficoltà.

Il sabato di Spa scatterà alle ore 12.30 con la FP3, quindi alle ore 16.00 sarà la volta delle qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno nelle Ardenne. Buon divertimento!