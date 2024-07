F1, Max Verstappen fa paura a Spa: miglior tempo per dispersione nella FP1. Ferrari distanti

Max Verstappen impressiona a SPA. Nelle prime prove libere del GP del Belgio, l’olandese è di gran lunga il più veloce davanti a Piastri e Albon e fa paura anche per quanto riguarda il passo gara. Ferrari invece lontana e non pienamente convincente.

Sessione che comincia con l’incognita meteo, ma fortunatamente le nuvole ristagnano sopra il circuito senza scaricare perturbazioni. Verstappen parte fortissimo con gomma bianca facendo il crono di 1:44.550 con 448 millesimi su Russell, 657 millesimi su Hamilton e 738 millesimi su Piastri. Lontanissime sin da subito le Ferrari, che accusano oltre un secondo dall’olandese, fino a quando Leclerc non si porta a otto decimi.

Attorno alla mezz’ora dalla conclusione, tutti montano gomme soft per tornare in pista. Russell parte bene e chiude con il crono di 1:44.225, ma Verstappen risponde immediatamente e fa segnare un impressionante 1:43.372, rifila mezzo secondo a Oscar Piastri, più di otto decimi a Russell, nove decimi a Hamilton e Leclerc e nove decimi e mezzo sul compagno di squadra Sergio Perez.

Dopo questo tempo impressionante, Verstappen si dedica al passo gara, visto che dovrà scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Un passo gara che è abbastanza altalenante per tutti: il pilota della Red Bull fa paura anche qua e chiude la sua simulazione con un super 1:48.977. Tempi spesso superiori all’1:50 per una Ferrari non convincente.