LIVE Atletica, Meeting Rieti 2024 in DIRETTA: Marcell Jacobs scalda il motore in batteria

Come seguire Marcell Jacobs in tv/streaming a Rieti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del meeting di atletica di Rieti, tappa di avvicinamento importante in vista degli ormai imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sulla pista italiana.Vi saranno diversi italiani in gara e tra questi l’osservato speciale sarà Marcell Jacobs, che dovrà affrontare tre turni nel giro di due giorni per testarsi in vista di quel che sarà: oggi le batterie e domani le semifinali e la Finale.

Il campione olimpico torna a simulare la gara regina dopo aver vinto gli Europei ed essersi espresso posteriormente sull’ottimo crono di 9.92. Sarà un test probante, vista la presenza straniera. Jacobs affronterà diversi compagni di allenamento come i canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il gruppo della staffetta cinese tra cui i frazionisti di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Xie Zhenye e Wu Zhiqiang.

Un ritorno in gara anche per spegnere i fuochi delle polemiche che ci sono stati dopo l’assenza di Jacobs nei campionati italiani. Da questo punto di vista l’azzurro prosegue sulla propria strada, dovendo prendere atto di un livello sui 100 metri molto alto, come i recenti Trials americani e non solo hanno fatto vedere. Da par suo, l’azzurro vorrà dare seguito agli ottimi riscontri a Turku (9.99 in batteria e 9.92 in finale).

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del primo giorno del meeting di atletica di Rieti, tappa di avvicinamento importante in vista degli ormai imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 18.30. Buon divertimento!