LIVE Atletica, Meeting Rieti 2024 in DIRETTA: Jacobs simula le Olimpiadi con due gare in un giorno

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Rieti organizzato da Rana Reider che replica fasi ed orari dei 100 metri Olimpici. L’allenatore di Marcell Jacobs ha ricreato il clima che si vivrà a tra meno di un mese a Parigi, con batterie al sabato, semifinali e finali quest’oggi ed un parco partenti di tutto rispetto.

Occhi puntati ovviamente su Marcell Jacobs, che in batteria ha amministrato ottenendo la vittoria con un modesto 10.17. Si sono fatti sentire certamente i carichi di lavoro di queste ultime settimane, ma non c’era neppure bisogno di forzare. Quest’oggi il Messia dell’atletica italiana proverà ad accelerare per avvicinare gli ottimi tempi corsi a Turku e lanciare un messaggio ai suoi avversari diretti.

Allo Stadio Guidobaldi di Rieti l’azzurro affronterà velocisti del calibro del giapponese Abdul Hakim Sani Brown e dei canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake. In batteria però il più brillante è parso il cinese Zhenye Xie, capace di archiviare i 100 metri reatini con un ragguardevole 10.05. Vedremo se l’asiatico si confermerà a questi livelli sin dalla semifinale.

La simulazione dei 100 metri Olimpici di Rieti ricomincerà con le semifinali alle 18.20, mentre la finale è in programma alle 19.55. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook Studentesca Milardi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta delle semifinali e della finale.