LIVE Atletica, Meeting Lignano Sabbiadoro 2024 in DIRETTA: Weir vuole lanciare un segnale! Ceccarelli cerca il riscatto

Nel mezzofondo, l’attesa è per due atlete italiane che faranno parte della squadra nazionale ai Giochi di Parigi: Eloisa Coiro, campionessa italiana degli 800 metri (Fiamme Azzurre), gareggerà contro Shafiqua Maloney, atleta di Saint Vincent con un tempo di 1:58.69; mentre la friulana Sintayehu Vissa, terza italiana di sempre nei 1500 metri con un tempo di 4:01.66, gareggerà nei 1500. Un’altra atleta in grande forma è Irene Siragusa, che nei 100 metri ha recentemente avvicinato il suo primato personale con un tempo di 11.24 registrato a Foligno. A Lignano, la staffettista convocata per la 4×100 olimpica sfiderà un gruppo di sprinter giamaicane, tra cui la campionessa olimpica di Tokyo nella staffetta, Natasha Morrison, e la velocista da 10.99 Krystal Sloley.

Anche se non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, Samuele Ceccarelli ha una grande determinazione a riconquistare un posto nella Nazionale. Il campione d’Europa dei 60 metri indoor ha dato segnali positivi agli Assoluti di La Spezia, riportandosi a 10.21 nei 100 metri (secondo posto), una buona base da cui ripartire. Gli organizzatori hanno confermato la presenza del finalista dei Trials americani Kendal Williams (quest’anno 9.93), del bronzo mondiale con la 4×100 giamaicana Rohan Watson e del giovane talento giamaicano Gary Card, che a 17 anni ha corso in 10.07, a un solo centesimo dal record mondiale under 18.

Nei 100 metri ostacoli gareggerà un’altra friulana, Giada Carmassi, che fino all’ultimo ha sperato nella qualificazione olimpica, mancata per pochi posti nonostante il progresso fino a 12.87 nella finale degli Assoluti. Annunciata anche la presenza della statunitense Amber Hughes, che ha corso in 12.54 nella Diamond League a Doha. A dodici mesi dal successo del 2023, è attesa di nuovo in pedana al Teghil la campionessa del mondo di salto in lungo Ivana Spanovic. Tra le altre principali presenze internazionali, ci saranno la britannica Ama Pipi nei 400 metri (con la tedesca Alica Schmidt, famosa sui social) e il bosniaco Amel Tuka negli 800 metri.