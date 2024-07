Lacrosse femminile, l’Italia liquida la Finlandia agli Europei field e chiude il Girone A con 3 vittorie in 4 match

Agli Europei 2024 di lacrosse femminile, versione field, dunque non quella che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, per le quali è stata scelta la versione sixes, l’Italia vince l’ultima sfida del Girone A con la Finlandia, sconfitta per 21-4, ed ora attende l’esito di Inghilterra-Paesi Bassi per conoscere ufficialmente il primo accoppiamento della seconda fase ad eliminazione diretta.

A Braga, in Portogallo, l’Italia oggi vince la terza sfida in quattro partite, bilancio che dovrebbe valere la seconda posizione nel Girone A e portare all’incrocio con la Spagna, terza classificata nel Gruppo D, agli ottavi, per poi sfidare la vincente di Israele-Germania, sfida che metterà in palio il primato nel Girone B, negli eventuali quarti.

Venendo alla cronaca odierna, Finlandia annichilita dalle azzurre, che si portano sul 4-0 in meno di 7′, prima che le finniche tolgano lo zero dal tabellino. Allungo azzurro sull’8-1 dopo poco più di 22′, poi dal 2-8 finlandese l’Italia piazza un break di 8-0 che porta il punteggio sul 16-2 dopo 43’12”. Dopo il 3-16 finlandese le azzurre vanno sul 21-3 prima che le finniche, dopo 59’57”, vadano a marcare il definitivo 4-21.