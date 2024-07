Lacrosse femminile, Israele ancora troppo forte: azzurre eliminate ai quarti degli Europei

Agli Europei 2024 di lacrosse femminile, versione field, dunque non quella che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, per le quali è stata scelta la versione sixes, l’Italia esce di scena nei quarti di finale, raggiunti per la prima volta nella storia, a causa della sconfitta subita contro Israele per 5-19, ed ora affronterà nella semifinale del tabellone per il quinto posto la perdente della sfida tra Irlanda e Galles.

A Braga, in Portogallo, l’Italia cede il passo ad Israele, selezione che aveva chiuso al primo posto il Girone B nella prima fase, saltando così i play-off ed accedendo direttamente ai quarti di finale: sfida chiusa già nel primo quarto di gara, con Israele avanti 9-0.

Nel secondo quarto, sullo score di 0-10 arriva la prima marcatura azzurra con Alexandra Palermo, ma si arriva a metà gara sul punteggio di 14-2 per Israele. Nella terza frazione le israeliane gestiscono senza patemi e si entra nell’ultimo quarto sul 16-4. Nuovo allungo di Israele negli ultimi 15′, fino al definitivo 19-5. Per l’Italia vanno a referto per due volte sia Stephanie Colson che Sienna Laracca.