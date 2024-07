Lacrosse femminile, Italia battuta dall’Inghilterra: prima sconfitta agli Europei

L’Italia è incappata nella prima sconfitta agli Europei di lacrosse femminile, in corso di svolgimento a Braga (Portogallo). Dopo le belle vittorie ottenute contro Belgio e Olanda, la nostra Nazionale si è dovuta inchinare al cospetto dell’Inghilterra, una delle grandi corazzate di questo sport, che sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le azzurre sono state battute per 16-6, faticando a tenere il passo delle quotatissime britanniche: le azzurre hanno faticato nella prima frazione (4-2) e nel secondo parziale (3-1), poi nella seconda parte dell’incontro le inglesi hanno dilagato (5-2 nel terzo tempo e 4-1 negli ultimi venti minuti). Tra le fila italiane Jordan Peterson si è messa in mostra mettendo a segno quattro gol, una marcatura a testa per Emily Ghazal e Stephanie Colson.

L’Italia resta al secondo posto in classifica nel gruppo A, dove svetta l’imbattuta Inghilterra. Le azzurre torneranno in campo domani (lunedì 15 luglio, ore 12.00) per affrontare la poca quotata Finlandia nell’ultimo incontro della fase a gironi. Le vincitrici dei quattro raggruppamenti si qualificano automaticamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze classificate disputeranno i playoff per meritarsi il diritto di proseguire l’avventura in terra lusitana.