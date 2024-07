Lacrosse femminile, l’Italia chiude gli Europei all’ottavo posto

L’Italia è stata sconfitta dalla Cechia nella finale per il settimo posto agli Europei 2024 di lacrosse femminile (specialità field), in corso di svolgimento a Braga (Portogallo).

Dopo la sconfitta rimediata ai quarti di finale contro Israele, il tabellone perdenti non ha sorriso alle azzurre, che hanno così chiuso in ottava posizione. La nostra Nazionale è stata battuta per 15-14 al termine di un incontro serrato: 3-4 nel primo tempo e 4-3 nella seconda frazione, 2-3 nel terzo parziale e 5-4 nell’ultimo quarto, pareggio a quota 14 e si va al supplementare, dove le ceche hanno avuto la meglio.

L’Italia era in vantaggio per 14-9 dopo 52’55”, ma poi ha subito la clamorosa rimonta delle avversarie. Non sono bastati i 4 gol di Sienna Laracca, le tre reti di Emily Ghazal, le doppiette di Jordan Peterson, Stephanie Colson e Malaena Michilien. In grande spolvero Marketa Malinovska, che ha messo a segno tre reti per la rimonta dal 9-14, mentre Tereza Kreuzova ha siglato il gol della vittoria. Ricordiamo che questo sport sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma nel format sixes.