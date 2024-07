Lacrosse femminile, l’Italia strapazza la Spagna e conquista una storica qualificazione ai quarti degli Europei!

L’Italia ha travolto la Spagna con un perentorio 12-5 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei di lacrosse femminile (specialità field), in corso di svolgimento a Braga (Portogallo). La nostra Nazionale si è così guadagnata il diritto di fronteggiare il quotato Israele nel prossimo incontro a eliminazione diretta. Si tratta di un risultato storico per il Bel Paese, che in passato non si era mai spinto così lontano.

Il prossimo ostacolo si preannuncia particolarmente ostico da superare per le azzurre, che cercheranno il grande colpaccio in terra lusitana per avvicinarsi alla zona medaglie. Ricordiamo che questo sport farà il proprio esordio alle Olimpiadi tra quattro anni, anche se a Los Angeles 2028 ammireremo la versione sixes.

L’Italia aveva messo la freccia già nel primo tempo dopo un iniziale 2-2, riuscendo a portarsi sul 4-2 e issando sul 6-3 a metà incontro. Nel terzo parziale, però, le iberiche sono riuscite ad accorciare le distanze (7-5) prima che le nostre portacolori dilagassero nell’ultimo periodo: parziale di 5-0 per merito di Laracca (due reti), Colson, Ghazal, Ravelli (un sigillo a testa) e vittoria in pugno.

Prestazione maiuscola da parte di Sienna Laracca, che ha messo a segno addirittura cinque gol. In grande spolvero anche Emily Ghazal (tre marcature), doppietta di Stephanie Colson, un sigillo a testa per Malaena Michielin e Anastasia Ravelli. Tra le fila della Spagna la migliore è stata Catalina Burguera (due gol consecutivi valsi il provvisorio 5-6, prima che le azzurre si scatenassero). L’appuntamento con i quarti di finale è per mercoledì 17 luglio alle ore 15.30.