Jacobs oggi in tv a Rieti: orari semifinale e finale, programma in chiaro, streaming

Oggi domenica 14 luglio Marcell Jacobs scenderà in pista a Rieti per disputare semifinali e finale dei 100 metri in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha corso in 10.17 nella batteria del sabato e prosegue così nella propria simulazione di quello che lo attende alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando sarà chiamato a correre tre turni nell’arco di ventiquattro ore.

L’azzurro cercherà di abbassare il crono rispetto al turno del sabato e proverà a dare un segnale importante. Marcell Jacobs incrocerà i compagni di allenamento, ovvero i canadesi Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake e il giapponese Abdul Hakimi Sani Brown, ma anche il cinese di Zhenye Xie. L’appuntamento è alle ore 18.20 con la semifinale, mentre alle ore 19.50 andrà in scena l’atto conclusivo sulla pista dello Stadio Guidobaldi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs sui 100 metri a Rieti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Studentesca Milardi, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE MARCELL JACOBS A RIETI

Domenica 14 luglio

Ore 18.20 Semifinali

Ore 19.55 Finale

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A RIETI COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: pagina Facebook Studentesca Milardi.

Diretta Live testuale: OA Sport.