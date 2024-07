Hockey pista, Mondiali Novara 2024: Italia, le convocate per la rassegna iridata

In vista dei Mondiali di Novara 2024, che si disputeranno nella città piemontese dal 15 al 22 settembre prossimi, il ct della nazionale italiana femminile di hockey pista Massimo Giudice ha reso note le convocazioni per l’avventura iridata.

Sono 13 le convocate: 3 portieri e 10 giocatrici di movimento. Fra loro spiccano i nomi dell’estremo difensore Veronica Carretta e poi quelli di Erika Ghirardello, Cristina Santochirico e Elena Tamiozzo, senza dimenticare capisaldi come Pamela Lapolla e Francesca Maniero.

“L’obiettivo di questa convocazione – ha detto Massimo Giudice al sito FISR – è visionare tutte le ragazze che il movimento senior italiano ci sta mostrando. Dovremo gestire un mix di esperienza e di gioventù, avendo ben chiaro il tipo di squadra che vorremo vedere ai World Skate Games. Un gioco con più duttilità tattica ed alto ritmo, come ho già cercato di far capire alle ragazze all’ultimo Europeo, dove abbiamo messo in difficoltà tutte le avversarie”.

“Le risposte che cercherò soprattutto alla Goldencat a fine agosto per arrivare al Mondiale più preparate che mai, visto che ci giocheremo le nostre chance in terra italiana davanti ai nostri tifosi. Insieme a me in questa avventura del Mondiale ci saranno, in momenti diversi, Sergio Festa e Valerio Antezza”.

Di seguito l’elenco complete delle convocate che inizieranno la loro marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2024 dal ritiro di Recoaro Terme, previsto in agenda dal 21 al 28 agosto.

Portieri: Veronica Caretta (HC La Coruna, Spagna), Giorgia Meneghello (Roller Matera), Teresa Parlato (Hockey Valdagno)

Esterni: Sofia Bertinato (Hockey Valdagno), Marta Cerato (Hockey Valdagno), Erika Ghirardello (Bigue i Riells, Spagna), Pamela Lapolla (Roller Matera), Francesca Maniero (Roller Matera), Anna Orsato (Hockey Valdagno), Ludovica Rossetto (Hockey Valdagno), Cristina Santochirico (CP Alcala, Spagna), Rebecca Taccardi (Roller Matera), Elena Tamiozzo (SL Benfica)