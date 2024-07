Hockey pista, Mondiali Novara 2024: Italia, i convocati per la rassegna iridata

In vista dei Mondiali 2024 di hockey pista, che si terranno a Novara, in Piemonte, dalla metà di settembre in poi, il CT dell’Italia – Alessandro Bertolucci – ha già reso note le convocazioni in vista del torneo iridato. Sono 13 i selezionati: 3 portieri e 10 giocatori di movimento, con un gruppo “mixato” rispetto a quello dello scorso Torneo di Montreux, quando il gruppo degli azzurri era stato definito come “sperimentale”.

Fra gli uomini scelti, oltre a Gnata, Sgaria e Zampoli a difendere i pali, i più rappresentativi sono certamente: Federico Ambrosio, Giulio Cocco, Francesco Compagno, Francisco Ipinazar, Andrea Malagoli e Alessandro Averona. Di seguito l’elenco completo dei convocati, che inizieranno la loro marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2024 con il primo raduno dal 19 al 22 agosto in quel di Recoaro Terme (Vicenza).

I convocati della Nazionale Italiana Senior Maschile

Portieri: Riccardo Gnata (Hockey Forte), Bruno Sgaria (Hockey Trissino), Stefano Zampoli (Hockey Trissino)

Esterni: Federico Ambrosio (Hockey Forte), Morgan Antonioni (Amatori Wasken Lodi), Davide Banini (Follonica Hockey), Giulio Cocco (Hockey Trissino), Francesco Compagno (Hockey Forte), Alessandro Faccin (Amatori Wasken Lodi), Davide Gavioli (Hockey Trissino), Francisco Ipinazar (Hockey Forte), Andrea Malagoli (Hockey Trissino), Alessandro Verona (Sporting CP)