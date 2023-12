Hockey pista: azzurre commoventi contro il Portogallo agli Europei 2023! Tamiozzo pareggia allo scadere

Un’Italia commovente. La Nazionale femminile di hockey pista ha chiuso con il punteggio di 3-3 la sfida contro il Portogallo in occasione del secondo turno valido per gli Europei 2023. Ad Olot (Spagna) le nostre ragazze, sotto di due reti, si sono rese protagoniste di una grande rimonta, conclusa con un colpo da Maestro della fuoriclasse Tamiozzo a soli dieci secondi dal fischio finale

Un match che ha confermato la buona competitività delle pattinatrici di coach Giudice, bravissime ad aprire le mercature dopo poco più di un minuto di orologio grazie a un bel goal di Maniero (18:56): Non si fa attendere tuttavia la risposta lusitana, che arriva dopo otto minuti con il sigillo di Severino (10:27) che ripristina gli equilibri.

Le avversarie hanno poi subito la possibilità di portarsi in vantaggio grazie a un penalty, fallito però da Santos, errore che chiude il primo parziale con il risultato di 1-1. Sarà però ad apertura di secondo tempo che il Portogallo verrà fuori con tutta la sua forza, approfittando della grande sterzata di Sofia Moncovio (23:24) e del tris messo a referto da una scatenata Severino (17:11). Spalle al muro, l’Italia è costretta a reagire e, dopo delle buone costruzioni, riaccende le speranze a quattro minuti dal termine con Tamiozzo, brava a trasformare positivamente un penalty.

Seguirà dunque il classico assalto, terminato con la rete del 3-3 messa a referto ancora dalla leader Elena Tamiozzo che, in contropiede, sguscia via tra due avversarie e infila sulla diagonale destra un colpo dei suoi, sventando il pericolo KO preparando le sue compagne di squadra alla sfida, di lusso, prevista domani sera contro le padrone di casa. Ma questa Italia non ha paura di nessuno.

Foto: FISR