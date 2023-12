Hockey pista, Europei Femminili 2023: il punto di Massimo Giudice e Elena Tamiozzo dopo il terzo posto dell’Italia

Un terzo posto importantissimo, che conferma – per la quinta volta consecutiva – la qualità assoluta della nazionale italiana femminile di hockey su pista.

Dopo l’avventura continentale a Olot, in Spagna, è pero il momento di tracciare i bilanci di cosa si è visto in terra iberica fra soddisfazioni e propositi pensando al 2024.

A fare il punto, in esclusiva per OA Sport, sono stati il ct Massimo Giudice e la cannoniera Elena Tamiozzo.

Massimo Giudice, il ct della nazionale femminile di hockey su pista, ha detto: “Questo è un bronzo diverso dagli altri, perché è un bronzo più vicino al livello tecnico espresso dalle finaliste, ossia Spagna e Portogallo, ma purtroppo resta un bronzo. E’ stato un bellissimo Europeo, la squadra ha giocato bene facendo vedere di essere in grado di fronteggiare tutte le situazioni. Questo è quello che chiedo e voglio dalle ragazze, a cui rinnovo i complimenti. Giocare così vuol dire meritarsi tutto quello che arriva”.

Elena Tamiozzo, giocatrice dell’Italia che ha chiuso l’Europeo anche da capocannoniera a quota 13 reti: “In generale è stato un Europeo che ci ha detto che il livello medio si è alzato, anche perché realtà come l’Inghilterra, la Svizzera, la Germania e la Francia si sono rinforzate. Nella finale per il bronzo è parso tutto scontato, ma così non è stato.

Giocare sei partite in sei giorni non è facile, anzi, è dura: sotto tutti i punti di vista, dal fisico alla mente. Siamo state brave a reggere, anche grazie al fatto che l’Italia è un grande gruppo”.

Foto: World Skate Europe