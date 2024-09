Hockey pista: la Spagna vince i Mondiali femminili! Le iberiche superano 2-0 il Portogallo

La Spagna si prende la rivincita. Dopo il K.O di due anni fa in quel di San Juan la formazione iberica ha vinto i Campionati Mondiali 2024 di hockey femminile, rassegna in scena questa settimana al Pala Igor di Novara, aggiungendo così l’ottavo titolo della carriera. L’impresa è stata compiuta al termine di una lotta tirata contro il Portogallo, in un match terminato 2-0.

Il trionfo si è concretizzato nelle battute finali del primo tempo e l’inizio del secondo. A 1:27 dalla fine infatti Sara Roces Vila trova la rete del vantaggio. Poi, nella ripresa, dopo meno di un minuto ci ha pensato Maria Sanjurgo a firmare il raddoppio, aiutando poi le sue compagne a difendere la porta fino al fischio finale.

Prosegue quindi la maledizione della squadra lusitana, sempre battuta dalle furie rosse nelle finali iridate, così come già accaduto nel 2008 e nel 2016.

Ricordiamo che a salire sul gradino più basso del podio è stata l’Argentina che, senza particolari patemi, ha sconfitto nella finalina l’Italia per 0-9. Domani, domenica 22 settembre, si assegneranno le medaglie della categoria maschile