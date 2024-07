Ginnastica artistica, l’Italia si lancia verso le Olimpiadi passando dagli Assoluti. Sfida tra Fate per i Giochi

Nel weekend del 5-7 luglio andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Sarà Cuneo a ospitare la massima rassegna tricolore, vera e propria tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto tre settimane. Il DT Enrico Casella userà l’appuntamento in terra piemontese per ufficializzare il quintetto femminile che parteciperà ai Giochi: dovrà nei fatti selezionare tra una rosa di sei atlete, visto che Asia D’Amato si è infortunata agli Europei e Vanessa Ferrari si è definitivamente chiamata fuori a causa di un problema muscolare (ma comunque non gareggiava da tre anni).

Le Fate si fronteggeranno a viso aperto per un body azzurro. Manila Esposito si presenterà all’appuntamento dopo aver dominato gli Europei e avere anche conquistato lo scudetto con la Ginnastica Civitavecchia. La campana sarà tra le grandi favorite del concorso generale individuale insieme ad Alice D’Amato, Angela Andreoli ed Elisa Iorio, anch’esse presenti alla trionfale rassegna continentale. La genovese ha conquistato l’argento a Rimini e andrà seguita non solo sul giro completo, ma anche sulle amate parallele asimmetriche. La bresciana è parsa in netta ripresa e ha tutti i mezzi per meritarsi la prima convocazione alle Olimpiadi (come Manila), Elisa Iorio può dire la sua sugli staggi ed è cresciuta molto anche tra trave e corpo libero.

Tutta da valutare Martina Maggio, ammirata sul finale della Serie A e da cui si cerca una prova di efficienza dopo il lungo infortunio. Giorgia Villa non ha un bel ricordo degli Assoluti pre-olimpici: tre anni fa si infortunò alla vigilia di Tokyo e non riuscì a partecipare ai Giochi, questa volta la bergamasca proverà a coronare il suo sogno a cinque cerchi, da seguire soprattutto trave e parallele. Da capire quali sono i vari incastri tra gli attrezzi, saranno fondamentali per la squadra che Casella andrà a formare. Si incomincia venerdì con gara-1 (un concorso generale individuale), domenica la replica all-around con gara-2: si sommeranno tutti i punteggi, verrà assegnato il titolo sul giro completo e si determineranno anche i vari titoli di specialità.