Ginnastica artistica, Italia seconda in qualifica alle Olimpiadi! 5 finali di specialità, D’Amato ed Esposito da brividi

L’Italia ha giganteggiato nelle qualificazioni di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando di forza l’accesso alla finale a squadre e strappando addirittura cinque atti conclusivi di specialità: il miglior turno preliminare di sempre per il Bel Paese ai Giochi. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una gara stellare nella seconda suddivisione e ha chiuso con il al secondo posto con il sontuoso punteggio di 166.861 alle spalle degli USA di Simone Biles (172.296) e la situazione è rimasta invariata fino al termine della giornata.

Le Fate hanno conservato la piazza d’onore tenendosi alle spalle Cina (166.628), Brasile (166.499), Giappone (162.196) e Canada (161.563), rifilando sei punti di distacco alla Gran Bretagna (160.830) e sette alla Romania (159.497), mentre l’accreditata Francia è stata eliminata. Tra due giorni le ragazze del DT Enrico Casella andranno a caccia di una medaglia nel team event: le americane sono imbattibili per merito di Biles, sarà lotta a viso aperto con Brasile e Cina, ma attenzione a Canada e Giappone, mentre la Gran Bretagna non sembra in palla.

Alice D’Amato ha conquistato ben tre finali di specialità: parallele asimmetriche (sesta, 14.666), trave (settima, 13.866) e corpo libero (quinta, 13.700). Manila Esposito festeggia una spettacolare doppietta: corpo libero (settima, 13.633) e trave (sesta, 13.966). La genovese e la campana potrebbero essere delle outsider nella lotta per le medaglie, le rivedremo anche nella finale del concorso generale individuale: Esposito sesta (55.898), D’Amato settima (55.432).

La statunitense Simone Biles è la migliore sul giro completo con 59.566 davanti alla brasiliana Rebeca Andrade (57.700) e alla connazionale Sunisa Lee (56.132). Simone Biles primeggia al volteggio con 15.300 davanti a Rebeca Andrade (14.683) e all’altra americana Jade Carey (14.433). Alle parallele svetta l’algerina Kaylia Nemour con 15.600 davanti alla cinese Qiyuan Qiu (15.066) e alla statunitense Sunisa Lee (14.866). Simone Biles detta legge al corpo libero con 14.600 davanti a Rebeca Andrade (13.900) e Jordan Chiles (13.866). La cinese Yaqin Zhou comanda alla trave con 14.866 davanti a Simone Biles (14.733) e a Rebeca Andrade (14.500).