George Russell: “Il meteo potrebbe aiutarci, vogliamo lottare con McLaren e Red Bull”

Un weekend nel segno del riscatto? Ci spera George Russell che, dopo due gare negative, è intenzionato a ritornare in carreggiata per il GP del Belgio, tappa numero quattordici del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena sulla mitica pista di Spa.

Il pilota della Mercedes nel classico media day del giovedì ha parlato principalmente delle condizioni meteorologiche, rimarcando quanto quelle previste per il fine settimana potrebbero esaltare le caratteristiche della sua monoposto:

“Credo che Budapest abbia confermato quello che conoscevamo già – ha detto Russell -le nostre prestazioni migliorano in condizioni più fresche rispetto a quelle più calde. A Spa credo che sia prevista pioggia, questo potrebbe aiutarci. Abbiamo apportato alcuni aggiornamenti. Questo è entusiasmante per vedere se potremo compiere un altro passo avanti dopo quello che abbiamo fatto in Canada”.

Russell ha infine aggiunto: “Vogliamo dare battaglia alle McLaren e alle Red Bull. Vogliamo lottare e sarebbe fantastico tornare al top in questo weekend”.