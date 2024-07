F1, Toto Wolff: “Hamilton ha centrato una vittoria speciale. La Mercedes sta tornando”

Toto Wolff festeggia, e ne ha ben donde, al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone è arrivata la seconda vittoria consecutiva del team di Brackley. Un risultato che mancava da tempo ormai immemore. In Austria il successo è arrivato, un po’ per caso, nelle mani di George Russell (oggi ritirato), mentre oggi il merito è tutto di Sir Lewis Hamilton.

Al termine della gara di Silverstone, il team principal Toto Wolff ha analizzato la situazione a F1.com: “Penso che non si potesse scrivere una storia più bella di questa. Nella sua ultima volta su questa pista con il team Mercedes, Lewis ha messo in mostra una prova sensazionale. Una vittoria davvero clamorosa quanto meritata. Una giornata che passerà alla storia. Questa volta la gara è stata vera e noi eravamo veloci in tutte le condizioni. Abbiamo vinto per merito. Abbiamo finalmente sbloccato prestazioni e velocità da Imola in avanti e ora siamo davvero della partita”.

Il numero uno della scuderia di Brackley prosegue: “Abbiamo avuto tanti momenti difficili e settimane complicate. Sembrava che non fossimo più in grado di ritrovare la giusta direzione. Invece arriviamo alla seconda vittoria consecutiva. Questa meritata al 100% grazie ad una guida eccezionale di Hamilton. Stiamo tornando a livello di prestazioni ed è una bellissima notizia. Peccato per George Russell che stava andando forte ma abbiamo dovuto ritirare la sua vettura”.