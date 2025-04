F1, George Russell: “In questo weekend vedremo le vere prestazioni della McLaren”

George Russell sarà uno dei protagonisti più attesi nel weekend di Sakhir in occasione del Gran Premio del Bahrain 2025, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, quinto a Suzuka dopo due podi consecutivi in Australia e Cina, proverà a tornare nella top 3, ma difficilmente potrà puntare alla vittoria.

Il nativo di King’s Lynn è consapevole, infatti, della superiorità tecnica della McLaren, favorita d’obbligo per fare doppietta in Bahrain: “Onestamente pensavo che sarebbero stati più avanti, sono rimasto piuttosto sorpreso di quanto siamo stati vicini alla McLaren nel Mondiale dopo queste gare. Mi aspetto però che questo weekend sia quello in cui probabilmente vedremo le vere prestazioni della MCL39“.

“Penso che la McLaren si esalti nei circuiti caldi, dove c’è tanto degrado degli pneumatici. Lo abbiamo già visto a Zandvoort l’anno scorso, lo abbiamo rivisto a Singapore, e ne abbiamo avuto un assaggio nei test invernali, dove sul passo gara è stata quasi un secondo più veloce di tutti. Spero davvero di sbagliarmi, ma credo che quello che abbiamo visto finora sia stato probabilmente lo scenario peggiore per loro“, il commento di Russell alla vigilia delle prove libere a Sakhir.