F1, Toto Wolff festeggia: “Prima fila tutta Mercedes, un risultato incredibile! Dopo Imola abbiamo svoltato”

Grandi festeggiamenti in casa Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, è stato dominio dei padroni di casa con i primi 3 dello schieramento tutti battenti bandiera inglese. La prima fila, poi, è stata monopolizzata dalla scuderia di Brackley.

La pole position, infatti, l’ha conquistata George Russell in 1:25.819 con 171 millesimi di vantaggio sul compagno di team Lewis Hamilton, quindi terzo Lando Norris a 211. Si ferma in quarta posizione Max Verstappen a 384 (con danni al fondo della sua RB20), davanti a Oscar Piastri quinto a 418. Sesto Nico Hulkenberg a 519 millesimi, settimo Carlos Sainz a 690, quindi solamente 11° Charles Leclerc.

Un vero e proprio trionfo, che il team anglo-tedesco dovrà capitalizzare nella gara di domani. Per il momento, come conferma il team principal della Mercedes, è tempo di bilanci importanti: “Un risultato incredibile. Una settimana fa abbiamo vinto in Austria, oggi abbiamo conquistato tutta la prima fila. Non vogliamo volare troppo in alto, ma stiamo proseguendo un passo alla volta”.

Toto Wolff analizza, poi, i miglioramenti della W15: “Confidavamo nel bagnato quando siamo arrivati nella FP3, ma la macchina ha funzionato lo stesso. Sono felice che le cose siano andate bene in ogni modo. Tutto il team è eccitato perchè negli ultimi due anni non abbiamo azzeccato quasi mai la giusta direzione. Andavamo di alti e bassi weekend dopo weekend. Dopo Imola, invece, abbiamo messo tutto nella giusta direzione. Altre novità? Arriveranno tra Ungheria e Spa”.