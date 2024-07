F1, Charles Leclerc: “Mai avuto feeling, il passo lo abbiamo perso da tempo. Sul cambio di direzione…”

Ha davvero pochissima voglia di sorridere Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, la Ferrari ha messo in mostra per l’ennesima volta la peggiore versione di sé con il monegasco già out nella Q2 e Carlos Sainz solo settimo.

La pole position, invece, va a George Russell in 1:25.819 con 171 millesimi di vantaggio sul vicino di box Lewis Hamilton, quindi terzo Lando Norris a 211. Si ferma in quarta posizione Max Verstappen a 384 (con danni al fondo della sua RB20), davanti a Oscar Piastri quinto a 418. Sesto Nico Hulkenberg a 519 millesimi, settimo Carlos Sainz a 690, davanti a Lance Stroll, Alexander Albon e Fernando Alonso, quindi 11° Charles Leclerc.

Al termine del sabato inglese, il pilota classe 1997 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente non ho mai avuto il giusto feeling, al netto di qualche errore. Ieri ho vissuto un venerdì molto complicato dove abbiamo lavorato solo sulle comparazioni tra i vari pacchetti. Oggi abbiamo preso una decisione e abbiamo scelto una direzione. Nel mio caso, quindi, ho dovuto recuperare il tempo perso con il nuovo assetto”.

“Quando in qualifica tutto si gioca in un decimo è difficile andare a recuperare – ammette – Non voglio che sia una scusa, dopotutto il passo lo abbiamo perso da un po’. Perchè siamo tornati indietro? Non so se sia un brutto segnale. Abbiamo ragionato e valutato che su questa pista il ‘bouncing’ sarebbe stato peggiore rispetto ad altre piste. Per il futuro vedremo più avanti”.