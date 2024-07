F1 oggi in tv, GP Ungheria 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 21 luglio, andrà in scena il GP d’Ungheria, tredicesima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato tecnico e complicato dell’Hungaroring, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare e dell’impatto sulle gomme nella gestione del degrado.

Le qualifiche sono state all’insegna della McLaren. La scuderia di Woking ha monopolizzato la prima fila, con Lando Norris in pole-position e Oscar Piastri in seconda posizione. Alle loro spalle troviamo l’olandese Max Verstappen, leader del campionato. Il tre-volte iridato non ha digerito l’idea di non aver ottenuto la p.1 e c’è da scommettere che fin dalla partenza proverà a inventarsi qualcosa.

In casa Ferrari la situazione non è semplice. La Rossa non eccelle in prestazione: lo spagnolo Carlos Sainz inizierà dalla quarta piazzola, mentre il monegasco Charles Leclerc dalla sesta. Sarà difficile per la scuderia di Maranello ambire al podio, a meno di errori di chi precede. Tuttavia, parlando di una gara di 70 giri, potrebbe accadere di tutto.

Il GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa magiara.

F1 IN TV OGGI, GP UNGHERIA 2024

Domenica 21 luglio

Ore 15.00, F1, Gara (70 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara dalle 18.00.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita della gara dalle 18.00.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 21 luglio

Ore 18.00-19.45, F1, Gara (70 giri) – Differita in chiaro