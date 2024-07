F1 oggi in tv, GP Gran Bretagna 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 5 luglio, andrà in scena la prima giornata del week end del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Silverstone, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Una pista che sarà molto impegnativa per le monoposto, viste le tante curve a media/alta percorrenza prevista. Caratteristiche potrebbero non piacere troppo alla Ferrari. La Rossa sta soffrendo non poco nelle ultime apparizioni proprio lungo i curvoni veloci e scopriremo se i tecnici avranno trovato delle contromisure a riguardo per consentire al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo Carlos Sainz di essere della partita.

Atteso poi anche il confronto tra la Red Bull e la McLaren, visto quanto accaduto a Spielberg. Il litigio tra Max Verstappen e Lando Norris è stato già dimenticato dai due protagonisti, che ieri in conferenza stampa hanno detto di essersi chiarito e di tenerci al loro rapporto di amicizia. Sarà interessante comprendere quanto sul tracciato le parole saranno seguite dai fatti.

La prima giornata del week end del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1 a Silverstone.

F1 OGGI IN TV, GP GRAN BRETAGNA 2024

Venerdì 5 luglio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

