F1, Lewis Hamilton: “Una emozione incredibile. Ho pensato di non essere più all’altezza e invece…

Lewis Hamilton festeggia come raramente si è visto nella sua illustre carriera dopo aver centrato il successo nel Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido tracciato di Silverstone il pilota inglese ha fatto la storia, andando a centrare la vittoria davanti al proprio pubblico per la nona volta. Mai avvenuto in precedenza.

Non solo, rompe un digiuno che durava dal GP di Arabia Saudita 2021 e che sembra ormai infinito. Il Re Nero invece domina la scena precedendo Max Verstappen per 1.4 secondi, quindi completa il podio Lando Norris a 7.5. Quarto Oscar Piastri a 12.4, quinto Carlos Sainz a 47.3, mentre è sesto Nico Hulkenberg a 55.7. Settima posizione per Lance Stroll a 56.5, ottavo Fernando Alonso a 63.5, quindi completano la top 10 Alexander Albon e Yuki Tsunoda.

Al termine della gara, il pilota sette volte campione del mondo ha raccontato le sue emozioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Jenson Button: “Non riesco a smettere di piangere. Sto vivendo un’emozione incredibile. Era dal 2021 che non vincevo una gara. Ogni giorno però mi alzavo con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Mi allenavo, mi preparavo. Vincere qui. In casa. L’ultimo Gran Premio con questo team. Un team a cui devo tantissimo e a cui sarò sempre grato. Davanti a questi fan eccezionali. Non c’è emozione più grande di questa”.

Il portacolori del team Mercedes prosegue: “Ho vissuto giornate durissime. Non lo nego. Non è stato facile. Ho pensato anche di non essere più all’altezza della situazione, ma non ho mai mollato. Non si deve mai mollare. Ed eccomi qui”.