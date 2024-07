F1, capolavoro di Lewis Hamilton a Silverstone davanti a Verstappen. 5° Sainz e Leclerc affonda

Un capolavoro. Lewis Hamilton ha vinto il GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2024 di F1. Una gara pazza per le condizioni meteorologiche e l’esperienza e la classe del pilota della Mercedes ha fatto la differenza a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+1.465) e la McLaren di Lando Norris (+7.547). Un Lando e la scuderia di Woking che hanno commesso tanti errori in questa gara e hanno di che rammaricarsi per la scelta delle gomme nell’ultimo stint.

Per Lewis è la fine di un digiuno che mancava dal GP di Arabia Saudita del 2021, 104° in carriera. Peccato per l’altro alfiere di Brackley, George Russell, costretto al ritiro. Male la Ferrari che ha concluso in quinta posizione con Carlos Sainz, toltosi la soddisfazione del giro veloce, mentre Charles Leclerc non è andato oltre il 14° posto, con una strategia poco azzeccata nelle fasi convulse.

NORRIS INGENUO – Russell ed Hamiton vanno via in coppia, mentre Verstappen si prende la terza posizione di un ingenuo Norris. A seguire Piastri, Sainz, Stroll e Leclerc, autore di una buona partenza (3 posizioni guadagnate). Mercedes che vanno in fuga, Verstappen non riesce ad avvicinarsi, mentre Norris deve guardarsi più negli specchietti da Piastri che davanti a Max. Leclerc cerca di mettere pressione a Stroll, ma manca lo spunto in uscita dalle curve.

PIOVE ED È SHOW – Al 15° giro Lando si riscatta, con un giro super veloce e si prende la posizione di Verstappen. Conservativo Max, in questo caso, nella gestione del momento. Trio britannico a guidare le fila. In tutto questo Leclerc sale in settima posizione, dietro a Sainz. L’olandese in grande difficoltà e Piastri svernicia il tre-volte iridato e la pioggia arriva. Il Re Nero si accende e si prende la vetta su Russell. Incredibile, ma vero, entrambi vanno lunghi e Norris ne approfitta per salire al secondo posto. Uno spettacolo incredibile.

NORRIS IN VETTA – Le condizioni umide sorridono alle McLaren e Norris-Piastri fanno uno-due a precedere Hamilton e Russell. Verstappen quinto, in grossa difficoltà, con Sainz alle spalle, mentre Leclerc tenta la carta dell’intermedia, ma il suo pit-stop si è troppo anticipato e precipita in classifica.

RITIRO DI RUSSELL – La pioggia si intensifica e si prende la decisione di rientrare ai box con le intermedie. Verstappen torna “a vita”, risalendo in terza posizione, preceduto da Norris e da Hamilton. Sainz è quinto dietro a Russell e davanti a un Piastri sacrificato, mentre a Leclerc non è riuscito l’azzardo e il 17° posto la dice lunga. A 34° giro il colpo di scena del ritiro del citato Russell per problemi tecnici (sistema di raffreddamento).

TORNA IL SOLE – Cambia ancora il quadro meteorologico della situazione e nel 39°-40° giro ci si gioca la corsa. Hamilton e Verstappen sono attentissimi e ne approfittano, mentre Norris entra un giro troppo tardi e sbaglia anche nel fermarsi e perde tempo. Alla fine della fiera, Hamilton, Norris, Verstappen, Piastri e Sainz in top-5, mentre Leclerc 15° nelle retrovie. Primi due con le soft, Max con le dure, Piastri con le medie e Sainz con le hard. Sesto un eccellente Hulkenberg con la Haas.

IL TRIONFO DEL VECCHIO LEONE – Capolavoro di Lewis Hamilton che con grinta e classe si prende il successo a precedere Verstappen e un Norris poco lucido con la McLaren per la scelta delle gomme. A completare la top-5 Piastri e Sainz (giro veloce della gara). 14° Leclerc.