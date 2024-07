F1, la giornata da sogno di Kimi Antonelli. Prima vittoria e la rinascita Mercedes che gli strizza l’occhio…

“L’ottimismo è il profumo della vita” recitava uno dei più famosi slogan pubblicitari italiani di inizio XXI secolo. Ebbene, lo si può applicare all’odierna giornata di Andrea Kimi Antonelli. Il teenager italiano ha difatti conquistato la prima vittoria della carriera in Formula 2 proprio poche ore prima del momento in cui la Mercedes ha monopolizzato la prima fila del Gran Premio di Gran Bretagna.

Un sabato da sogno in ottica presente e futura per il giovanissimo emiliano, serio candidato a ereditare direttamente da Lewis Hamilton una F1 marchiata con la stella a Tre Punte. Lo scenario, improbabile a gennaio, si sta facendo sempre più concreto. Nulla è ancora deciso, ma l’eventualità di vedere Antonelli recitare la parte del Rookie nella massima categoria automobilistica 2025 non è più un orizzonte meramente onirico.

Da parte sua, il pupillo della Casa di Stoccarda sta facendo tutto quanto è necessario per convincere Toto Wolff e soci ad affidargli una W16. L’attuale compagno di squadra Oliver Bearman, in orbita Ferrari, il prossimo anni gareggerà a tempo pieno con la Haas. Accadrà lo stesso per Antonelli, ma non in un team satellite, bensì nella struttura che lo sta crescendo da anni?

In realtà, molto dipende dalle decisioni di altri. Questa Mercedes molto competitiva, unita a una sostanziosa offerta economica e all’addio di Adrian Newey, potrebbe davvero convincere Max Verstappen a stracciare il contratto con Red Bull, per imbarcarsi in una nuova avventura.

Antonelli non è padrone del suo destino, insomma. Per lui, oggi, è sicuramente una giornata da sogno perché si gode la vittoria, senza pensare al mercato. Come è giusto che sia. Domani è un altro giorno.