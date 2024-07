Formula 2, Kimi Antonelli vince sotto la pioggia a Silverstone per la prima volta

Kimi Antonelli vince per la prima volta in carriera in Formula 2. Un pilota italiano torna a vincere in questa categoria dopo quattro anni da Ghiotto nel 2020: uno splendido successo a Silverstone per il talentuoso pilota in orbita Mercedes, un altro attestato della sua crescita repentina verso la Formula 1.

Gara bagnata sin dall’inizio, poi un acquazzone torrenziale nei primissimi giri ha reso impossibile le condizioni ed è stata sventolata la bandiera rossa. All’interruzione Antonelli era riuscito a rimanere al comando, essendo partito dalla pole position.