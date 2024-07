F1, George Russell: “Sono molto arrabbiato, oggi la macchina aveva un gran potenziale”

George Russell è decisamente infuriato al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest il pilota del team Mercedes ha visto concludersi anzitempo il suo sabato, con una eliminazione già nella Q1 che, evidentemente, brucia parecchio.

La pole position è stata conquistata da uno straordinario Lando Norris che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:15.227 precedendo per appena 22 millesimi di vantaggio il compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terza posizione per Max Verstappen a 46 millesimi dopo una prova di forza per cercare di stupire ancora una volta.

Quarta posizione per Carlos Sainz a quasi mezzo secondo (+0.469), quinta per Lewis Hamilton a 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678. Settima posizione per Fernando Alonso a 816 millesimi, quindi ottavo Lance Stroll, nono Daniel Ricciardo davanti a Yuki Tsunoda (autore di un incidente spettacolare in curva 5).

Al termine del sabato magiaro il vincitore del Gran Premio d’Austria ha raccontato le sue sensazioni: “Sono davvero arrabbiato in questo momento perché avevamo una macchina molto veloce e non possiamo sprecare opportunità del genere. Domani? Senza dubbio sarà una gara dura. Dovrò lottare sin dal primo metro e cercherò di risalire più posizioni possibili. Parto molto indietro, dalla 17a posizione e non sarà facile risalire su una pista simile”.