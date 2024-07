F1, doppietta McLaren in qualifica a Budapest. Norris in pole position, 4° Sainz e 6° Leclerc

Al termine di una qualifica ricca di emozioni e colpi di scena, tra un meteo ballerino, incidenti ed una sfida tiratissima per le prime posizioni, McLaren può festeggiare la pole position di Lando Norris in vista del Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Terza partenza al palo della carriera per l’inglese, che ha battuto di 22 millesimi il compagno di squadra australiano Oscar Piastri.

Il team di Woking torna dunque a monopolizzare la prima fila della griglia dopo quasi 12 anni (Hamilton-Button a Interlagos 2012), ponendo le basi per una domenica trionfale all’Hungaroring di Budapest. Solida terza piazza a 46 millesimi dalla vetta per la Red Bull del leader iridato Max Verstappen, mentre la Ferrari archivia un discreto risultato corale con Carlos Sainz 4° e Charles Leclerc 6°. Quinto Lewis Hamilton con la Mercedes, disastro tra i big per Sergio Perez e George Russel fuori in Q1.

In Q1 si parte con una situazione meteo incerta, a causa di una pioggia molto leggera che mette in difficoltà i piloti su gomme slick. A 6’45” dallo scadere Perez va a sbattere in curva 8 e danneggia pesantemente la sua Red Bull, dovendo quindi abbandonare la sessione e provocando la bandiera rossa. La pioggia nel frattempo si intensifica per qualche minuto, ma nel finale l’asfalto si asciuga velocemente e diventa decisivo l’ultimo giro con Ricciardo che balza addirittura al comando in 1’17″050 davanti a Hamilton e Verstappen. Oltre a Checo, viene clamorosamente eliminato anche Russell con la Mercedes insieme a Zhou con la Sauber e alle Alpine di Ocon e Gasly (entrambi rimasti ai box negli ultimi minuti, ritenendo la pista troppo umida per migliorare).

In Q2 prosegue l’evoluzione del tracciato, ormai totalmente asciutto, con tempi progressivamente più competitivi giro dopo giro. Norris chiude con il miglior tempo in 1’15″540 grazie ad un set di gomme nuove nel finale, mentre alle sue spalle si inseriscono Verstappen, Piastri e Sainz senza montare pneumatici freschi per l’ultimo time-attack. Hamilton si salva per soli 10 millesimi, mentre restano esclusi dalla top10 le Haas di Hulkenberg (11°) e Magnussen (15°), la Sauber di Bottas (12°) e le Williams di Albon (13°) e Sargeant (14°).

In Q3 i radar segnalano un possibile arrivo della pioggia a metà sessione, quindi tutti decidono di scendere subito in pista con gomma nuova per mettere a referto un buon giro. Norris fa il vuoto in 1’15″227 rifilando ben 3 decimi a Verstappen e addirittura 6 a Piastri, Leclerc (che ha usato subito il suo unico treno di soft nuove ancora a disposizione) e Hamilton. Nel secondo tentativo Piastri e Verstappen si migliorano, avvicinandosi a 22 e 46 millesimi dalla pole, mentre Sainz sale in quarta piazza davanti a Hamilton e Leclerc. A 2’13” dal termine Tsunoda va a muro all’esterno di curva 5 e causa la bandiera rossa, interrompendo il time-attack di Norris. Dopo la pausa qualcuno ci prova, seppur con gomme usate, ma è impossibile migliorarsi e le prime posizioni restano invariate.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP UNGHERIA 2024

1 Lando NORRIS McLaren1:15.227 7

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.022 7

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.046 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.469 8

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.627 7

6 Charles LECLERC Ferrari+0.678 7

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.816 6

8 Lance STROLL Aston Martin+1.017 8

9 Daniel RICCIARDO RB+1.220 6

10 Yuki TSUNODA RB+1.250 6

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 5

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 5

13 Alexander ALBON Williams- – 4

14 Logan SARGEANT Williams- – 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 5

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

17 George RUSSELL Mercedes- – 2

18 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2

19 Esteban OCON Alpine- – 2

20 Pierre GASLY Alpine- – 2