F1, a Spa inizia l’ultimo weekend prima delle vacanze. La McLaren in “all in” nella seconda casa di Verstappen

Il Mondiale di Formula Uno 2024 dà il via al suo ultimo fine settimana prima delle vacanze estive. Come tradizione, infatti, il mese di agosto deve vedere la chiusura delle fabbriche, per cui per tutto il Circus è tempo di (meritato) riposo. Solitamente il ritorno in pista avviene con il Gran Premio del Belgio. In questa occasione, invece, anticiperà il break.

Oggi, infatti, si inizierà ufficialmente il weekend nelle Ardenne, quattordicesimo appuntamento della stagione. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, scatterà un fine settimana dal valore specifico indicibile. Se, infatti, la McLaren dovesse dettare legge anche in Belgio, dopo quanto visto in Ungheria (sontuosa doppietta) si potrebbe aprire davvero un nuovo campionato.

Iniziamo intanto con il programma della giornata. Si partirà alle ore 13.30 con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 17.00 si andrà a concludere il programma con la seconda ora di lavoro in pista. L’attenzione sarà tutta su Max Verstappen. L’olandese (che però è nato ad Hasselt, proprio in Belgio), vincitore delle ultime 3 edizioni della corsa, dovrà dare una risposta immediata.

Dopo 3 gare senza successi, una cosa che non gli accadeva dal 2021, il tre-volte campione del mondo vuole tornare in vetta alla classifica. Le McLaren nelle ultime uscite hanno messo in dubbio la supremazia della Red Bull, con le Mercedes che hanno aggiunto 2 successi tra Austria e Silverstone. In poche parole, Spa sarà l’ago della bilancia.

La pista sembra fatta apposta per la RB20 di “Super Max”. Se, invece, dovesse arrivare un nuovo successo delle McLaren, come detto, potremmo vivere una seconda parte di annata tutta da vivere. E le Ferrari…? La SF-24 sarà dotata del pacchetto che la favorirebbe sulle piste più veloci. Ma, oggettivamente, la pista belga non sembra ideale per la Rossa, che dà il suo meglio sui tracciati più lenti.