Errani/Vavassori ai quarti del doppio misto: i prossimi avversari e gli scenari del tabellone

Sara Errani ed Andrea Vavassori si sono qualificati per i quarti di finale del torneo di doppio misto delle Olimpiadi di Parigi 2024: gli azzurri hanno battuto questa sera gli atleti individuali neutrali Daniil Medvedev e Mirra Andreeva ed affronterà tra due giorni, mercoledì 31, i neerlandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs.

La coppia dei Paesi Bassi ha eliminato quella numero 4 del tabellone, composta dagli ellenici Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas: in caso di approdo in semifinale gli azzurri potrebbero trovare il duo australiano formato da Matthew Ebden ed Ellen Perez, accreditato della seconda testa di serie.

Nella parte alta del tabellone, invece, è stata eliminato il duo beneficiario della testa di serie numero 1, quella composta dal tedesco Alexander Zverev e Laura Siegemund: i favoriti in quella parte di main draw per l’approdo in finale secondo il seeding sono ora gli statunitensi Coco Gauff e Taylor Fritz, coppia numero 3.