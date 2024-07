Tennis, capolavoro di Errani/Vavassori! Asfaltano Andreeva/Medvedev e approdano ai quarti del doppio misto a Parigi 2024!

Sara Errani ed Andrea Vavassori approdano ai quarti di finale del torneo di doppio misto delle Olimpiadi di Parigi 2024: gli azzurri regolano gli atleti individuali neutrali Daniil Medvedev e Mirra Andreeva con il netto score di 6-3 6-2 in un’ora e sedici minuti di gioco. La coppia italiana affronterà al prossimo turno i neerlandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs.

Nel primo set c’è grande equilibrio nelle fasi iniziali, tanto che nei primi sette game si arriva una sola volta ai vantaggi, ma gli azzurri si salvano senza concedere palle break. L’ottavo gioco rappresenta il turning point della frazione e dell’intero match: una, due, tre break point in favore degli italiani, ma alla fine il quarto è quello buono, che vale il 5-3 e spedisce gli azzurri a servire per il set. Turno in battuta tenuto a zero e chiusura sul 6-3 in 35′.

Nella seconda frazione Errani e Vavassori volano sulle ali dell’entusiasmo: azzurri sul 15-40 in risposta in apertura, ma è ai vantaggi che si concretizza il break. Dalla parità del primo game, inoltre, arrivano la bellezza di 12 punti consecutivi degli azzurri, con tanto di ulteriore break a zero nel terzo game. A spezzare definitivamente le gambe ai tennisti neutrali di passaporto russo, però, è un infinito quarto game, lungo 26 punti, in cui Errani e Vavassori salvano 5 palle break prima di volare sul 4-0. Gli azzurri nei seguenti due turni in battuta concedono in entrambi i casi un solo quindici agli avversari, vincendo al primo match point per 6-2 in 41 minuti per volare ai quarti di finale.

Le statistiche sottolineano il dominio degli azzurri, che in tre game si procurano palle break ed ogni volta strappano la battuta agli avversari (dato complessivo di 3/8), mentre in un solo gioco offrono break point (per 5 volte), ma si salvano. La coppia italiana vince 75 punti contro i 52 degli avversari, concedendo soltanto 5 gratuiti agli atleti individuali neutrali, facendo la differenza soprattutto con la seconda, con cui portano a casa il 67% dei punti (8/12) contro il 30% (6/20) dei rivali.