Elisa di Francisca si scusa con Benedetta Pilato: “Non conosco la sua storia, ma io sono senza filtri”

Le parole di Elisa Di Francisca su Bendetta Pilato pronunciate su RAI 2 nel contesto di “Notti Olimpiche”, la rubrica di approfondimento sulle Olimpiadi di Parigi 2024, hanno suscitato un vero e proprio clamore mediatico.

L’ex fiorettista, ingaggiata dalla Radio Televisione Italiana in qualità di opinionista, ha infatti commentato con una serie di frasi non felicissime le importanti parole tratte dall’intervista alla nuotatrice in mixed zone dopo la quarta piazza ottenuta nei 100 m rana. Nello specifico Benny, particolarmente provata dopo un periodo tutt’altro che semplice, aveva descritto quanto successo come “Il giorno più bello della sua vita”, dicendosi “troppo contenta” e sostenendo che tutti si sarebbero aspettati un suo piazzamento in top 3 tranne lei.

Da qui il commento dell’oro a Londra nel 2012 nel fioretto individuale che, a caldo, non ha compreso a pieno lo spirito di Pilato, lasciandosi andare a delle esternazioni molto dure (“Non ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Fate un’altra intervista per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli […] Ci è rimasta obiettivamente male. Non è possibile. E’ surreale questa intervista. Che c’è venuta a fare? Io rabbrividisco”).

Tuttavia le tante, tantissime polemiche scatenatesi sui social – combinate all’intervento in difesa di Benny da parte della Regina Federica Pellegrini – hanno spinto Di Francisca a tornare su suoi passi, chiedendo scusa all’atleta.

“Mi sono scusata, glielo dovevo – ha detto Di Francisca intercettata dall’Agenzia di stampa ANSA – Lungi da me giudicare le sconfitte. Quella frase è infelice, ma io son così, senza filtri. Non conosco la sua storia, non capivo cosa volesse dire: al telefono ho spiegato, lei ha detto la sua. Vorrei incontrarla, dopo i Giochi”.

Di Francisca ha poi proseguito: “Io non ho vinto 200 Olimpiadi, ma una sola, all’ultima stoccata, e qualcuno dice per una botta di c…Perciò nessuna presunzione: semplicemente, non conosco la storia di Benedetta Pilato, e non capivo cosa stesse dicendo del suo quarto posto. Ognuno esprime la propria opinione: la mia era quella, ma lungi da me parlare di sconfitta. Figurarsi, di sconfitte ne ho vissute tante, ci ho scritto un libro.”

L’ex schermitrice ha poi parlato della shitstorm ricevuta nelle ultime ore: “Leggo polemiche che sinceramente mi sembrano assurde. Io sono fatta così, irriverente, senza filtri. Quel che dico penso, se mi incontri mentre prendo un thè o in tv. Tanti mi danno della str…, ma io la maschera non la metto. E in ogni caso, meglio che se la prendano con me piuttosto che con la Pilato“.