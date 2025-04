Nuoto, Benedetta Pilato rinuncia anche ai 50 rana e lascia Riccione. Qualificazione mondiale appesa a un filo

Sono già finiti i Campionati Italiani Assoluti primaverili 2025 per Benedetta Pilato, che ha lasciato Riccione rinunciando dunque con ogni probabilità alle gare dei prossimi giorni e soprattutto ai 50 rana. La quattro volte medagliata iridata ed ex primatista mondiale della specialità rischia a questo punto di rimanere clamorosamente esclusa dai prossimi Campionati Mondiali di Singapore.

La ventenne pugliese aveva già dato segnali di una condizione non ottimale nella prima giornata della manifestazione, non brillando nelle batterie mattutine e scegliendo poi di non partecipare alla finale A dei 100 rana. Un forfait che, alla luce delle prestazioni di Anita Bottazzo e Lisa Angiolini (entrambe sotto il tempo limite per il Mondiale), è costato a Pilato la possibilità di giocarsi il pass iridato sulla doppia vasca.

Uno scenario che potrebbe ripresentarsi giovedì sera anche sui 50, nel caso in cui due atlete riuscissero a nuotare in finale A un tempo uguale o inferiore al 30.2 imposto dalla Federnuoto come minimo per Singapore agli Assoluti. Per quanto visto domenica nei 100, si tratta di un crono tutto sommato non impossibile sicuramente per Bottazzo ma anche per Castiglioni.