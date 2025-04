Benedetta Pilato già fuori dai Mondiali nei 100 rana. Resta una sola carta disponibile

Il primo giorno dei campionati italiani di nuoto a Riccione è già nell’album dei ricordi e sicuramente la rinuncia di Benedetta Pilato alla finale dei 100 rana è stata tra le notizie principali del day-1. La campionessa nostrana, entrata nell’atto conclusivo col quinto crono, ha deciso di non partecipare, dando spazio alle proprie “colleghe”.

Una decisione frutto della volontà di cimentarsi con maggior impegno e dedizione nei 50 rana, distanza per lei più naturale, dopo la notizia che a Los Angeles 2028 anche questa specialità farà parte del programma a Cinque Cerchi? Resta il fatto che solo in questa gara Benny potrà tentare di qualificarsi ai Mondiali di quest’anno a Singapore.

Sì, perché la finale dei 100 rana femminili è stata di altissima qualità e sono state ben due a staccare il biglietto per la rassegna iridata, ovvero Anita Bottazzo e Lisa Angiolini, con la veneta che ha sbriciolato il proprio personale con un crono da 1:05.82 (miglior prestazione mondiale stagionale).

La gara in questione, quindi, ha chiuso il discorso per gli slot mondiali disponibili e Pilato non potrà fare altro che massimizzare il 17 aprile a Riccione nell’unica vasca della rana, ricordando il tempo-limite imposto dalla Federnuoto di 30.2. Vedremo se la pugliese saprà centrare l’obiettivo.