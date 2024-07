Elisa Di Francisca attacca Benedetta Pilato: “Dichiarazioni surreali, ci è o ci fa? Cosa è venuta a fare?”

Considerazioni che faranno discutere. Nell’ultima puntata di “Notti Olimpiche“, l’approfondimento in seconda serata dedicato alle Olimpiadi di Parigi in onda sui Rai 2 HD, sono finite al centro dell’attenzione le dichiarazioni di Benedetta Pilato.

La nuotatrice pugliese, giunta quarta a 0.01 dal terzo gradino del podio nella Finale dei 100 rana femminili, ha mostrato più felicità che amarezza per il riscontro finale con le seguenti dichiarazioni: “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mie sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara. Ci ho provato dal primo metro. Questo è solo un punto di partenza. Il cambiamento mi serviva, mi ha aiutato tantissimo. Tutti si aspettavano di vedermi sul podio? Tutti tranne me“, ha dichiarato Benny.

A commentare queste considerazioni è stata l’ex campionessa di scherma, Elisa Di Francisca, che non è andata tanto per il sottile, non comprendendo la felicità della ragazza: “Non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è“, ha esordito Di Francisca. Per questo, l’ex atleta ha suggerito di rifare l’intervista: “Fatene un’altra per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. C’è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. E’ assurdo, è surreale questa intervista. Che c’è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo“.

A “tradurre” il tutto ci ha pensato Luca Sacchi: “Oggi è riuscita a esprimersi come voleva e forse questo le ha dato soddisfazione. Ha messo in primo piano le sue sensazioni rispetto alla delusione di non essere arrivata terza per un centesimo“. Le considerazioni di Sacchi sono in linea con quanto accaduto a Pilato in passato, dovendo affrontare un periodo complicato nel 2023 e scegliendo di cambiare vita, con il trasferimento da Taranto a Torino nella stagione olimpica. Parlando di un’atleta giovane, con anni di carriera davanti, le impressioni della nuotatrice hanno un significato chiaro.