Dove vedere in tv il Palio di Siena 2024: orario, programma, streaming

Domani, martedì 2 luglio, si disputerà il Palio di Siena 2024, prima carriera della stagione (la seconda andrà in scena il 16 agosto) dedicata alla Madonna di Provenzano. Grande attesa per lo storico evento in programma come da tradizione in Piazza del Campo, con dieci contrade in lizza per la vittoria in una gara che garantisce sempre spettacolo.

In quest’occasione partecipano le seguenti contrade: Bruco, Civetta, Giraffa, Leocorno, Lupa, Nicchio, Pantera, Onda, Oca e Valdimontone. Riflettori puntati sul fantino Giovanni Atzeni (detto Tittìa), che proverà a portare in trionfo l’Oca andando a caccia dell’undicesimo sigillo personale della carriera dopo aver collezionato cinque vittorie di seguito prima della sconfitta nell’ultimo Palio dell’Assunta 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Palio di Siena 2024 (Palio della Madonna di Provenzano del 2 luglio). L’evento verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su LA7; in diretta streaming gratuita su la7.it; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PALIO DI SIENA 2024

Martedì 2 luglio

Ore 17.20 Palio di Siena 2024 – Diretta tv su LA7

PROGRAMMA PALIO DI SIENA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: LA7, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: la7.it, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.